Dikkatsizlik ve aceleciliği pahallıya mal oldu

Mağusa'da gece yarısı meydana gelen kazada uç kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre saat 00.01 raddelerinde Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Gazimağusa’da sakin 47 yaşindaki Murat BOZOK yönetimindeki TPD 273 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyir ederken gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Sema Hotel Casino önlerine geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Sema Hotel Casino’su park alanına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada meydana geldi. Bozok'un dönüşe geçtiği esnada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Hayri GÜNER (E-63) yönetimindeki LM 003 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu hafif yaralanan TPD 273 plakalı araç sürücüsü Murat BOZOK Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşade altına alındı. LM 003 plakalı araç sürücüsü Hayri GÜNER ve o esnada araçta yolcu olarak bulunan Mehmet KUNNA ise kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastahanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldular.