Dikkatsizlik kazayla sonuçlandı

Lefkoşa’da öğle saatlerinde Kaymaklı bölgesinde dikkatsiz sürücünün beklemeden ana sokağa giriş yapması sonucunda yaşanan kazada yaralanan olmazken yürekler ağza geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında Kaymaklı bölgesindeki Çaldıran Yolu Sokak’ta yönetimindeki PV 233 plakalı araçla ilerlemekte olan Simge Sapmaz’ın kapanan Yaman Market’in bulunduğu kavşağına geldiği sırada dikkatsizce Karacaoğlan Sokağa giriş yapması sırasında bu esnada Karacaoğlan Sokak’ta batı istikametine doğru ilerlemekte olan Kemal Ankaç yönetimindeki GU 488 plakalı aracın önünü tıkamasıyla yaşandı.

Kaza sonucunda araçlarda maddi zarar meydana gelirken yaralanan olmaması sevindirdi.