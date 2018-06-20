Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Haspolat bölgesinde van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpışırken, iki kişi de yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Haspolat’taki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mülver Sokak’ta ilerleyen Ali Şuldan yönetimindeki CU 625 plakalı araçla sağa dönüş yaptığı sırada, o esnada doğudan batı istikametine yolu ortalamış şekilde ilerlemekte olan Zeki Güç yönetimindeki JU 253 plakalı kamyonet araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucunda yoldan çıkan JU 253 plakalı kamyonet araç yol kenarındaki akasya ağacına çarparak dururken, araçta bulunan araç sürücüsü ile yolcu Ayşe Akdeniz yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yapılan ilk müdahale sonrasında araç sürücüsü Zeki Güç taburcu olduktan sonra polis tarafından tutuklanırken, Ayşe Akdeniz ise tedavi altına alındı.