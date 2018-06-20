banner107
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
218 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
135 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
72 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
55 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
68 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
76 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
705 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
135 0
banner82
banner147

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

banner27

Dikkatsizlik kazaya neden oldu
banner137

Haspolat bölgesinde van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpışırken, iki kişi de yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Haspolat’taki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mülver Sokak’ta ilerleyen Ali Şuldan yönetimindeki CU 625 plakalı araçla sağa dönüş yaptığı sırada, o esnada doğudan batı istikametine yolu ortalamış şekilde ilerlemekte olan Zeki Güç yönetimindeki JU 253 plakalı kamyonet araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucunda yoldan çıkan JU 253 plakalı kamyonet araç yol kenarındaki akasya ağacına çarparak dururken, araçta bulunan araç sürücüsü ile yolcu Ayşe Akdeniz yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yapılan ilk müdahale sonrasında araç sürücüsü Zeki Güç taburcu olduktan sonra polis tarafından tutuklanırken, Ayşe  Akdeniz ise tedavi altına alındı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.