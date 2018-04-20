Dikkatsizlik kaza getirdi

Kaza, Atatürk Stadyumu kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. LZ858 Z plakalı kiralık araç sürücüsü, dikkatsizlik sonucu önünde seyretmekte olan kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu kiralık araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, Atatürk Stadyumu kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. LZ858 Z plakalı kiralık araç sürücüsü, dikkatsizlik sonucu önünde seyretmekte olan kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonucu kiralık araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.