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Dikkatsizlik kaza getirdi

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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi
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Kaza, Atatürk Stadyumu kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. LZ858 Z plakalı kiralık araç sürücüsü, dikkatsizlik sonucu önünde seyretmekte olan kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu kiralık araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı.

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