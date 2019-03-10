Dikkatsizlik kaza getirdi

Murat ASLAN

Girne - Değirmenlik Anayolunda dün meydana gelen trafik kazası hasarla atlatıldı.

Kaza saat 11:30 sıralarında meydana geldi.

35 yaşındaki Ertuğrul Arkan, Girne - Değirmenlik Anayolu 6-7 km'leri arasında, yönetimindeki FE 144 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada önünde seyreden aracı geçmek için gerisini kontrol etmeden dikkatsizce şerit değiştirip sağa geçmeye çalıştığı sırada o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve önünde seyreden sağ şeritteki araçları geçmeye çalışan 41 yaşındaki Halil Murat Özer yönetimindeki JM 768 plakalı aracın sol ön tekerleğine çarpıp ardından kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.