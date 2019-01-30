Dikkatsizlik kaza getirdi

Dörtyol çemberine dikkatsizce giren araç, van araçla çarpıştı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Murat ASLAN

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

30 yaşındaki Şengül Ünal yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa’ya doğru seyreden 54 yaşındaki Hussain Choudhary Münir yönetimindeki PG 623 plakalı plakalı van araca çarptı.

Çarpışma sonucu PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Oktay Yaman, 6 yaşındaki Utku Yaman ve 5 yaşındaki Hilda Rahimi ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehmet Fatih Demirkol, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.