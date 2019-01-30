banner255
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
9 0
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
16 0
 
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
33 0
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
222 0
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
59 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
14 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
10 0
banner82

Dikkatsizlik kaza getirdi

banner27

Dörtyol çemberine dikkatsizce giren araç, van araçla çarpıştı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Dikkatsizlik kaza getirdi
banner215

 

Murat ASLAN

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

30 yaşındaki Şengül Ünal yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa’ya doğru seyreden 54 yaşındaki Hussain Choudhary Münir yönetimindeki PG 623 plakalı plakalı van araca çarptı.

Çarpışma sonucu PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Oktay Yaman, 6 yaşındaki Utku Yaman ve 5 yaşındaki Hilda Rahimi ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehmet Fatih Demirkol, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.