Dikkatsizliği sonucunda kamyonun altına girdi

Lefkoşa- Girne Anayolu'nun ilk kilometrelerinde akşam üzeri dikkatsizlik sonucu gelen meydana kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu 1-2 km'leri arasında, 37 yaşındaki Şevket Aykut Tukyu, yönetimindeki PY 363 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yine aynı istikamete doğru seyreden 57 yaşındaki Göksel Karataç yönetimindeki RF 197 plakalı kamyon ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan PY 363 plakalı araç sürücüsü Şevket Aykut Tukyu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Bahar Tukyu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.