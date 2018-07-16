Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Girne-Alsancak çevre yolu başlangıcında araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 22.30 raddelerinde Girne-Alsancak çevre yolu 0-1 kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru seyreden Karaoğlanoğlu’nda sakin 22 yaşındaki Ayla Turgay yönetimindeki NM 105 plakalı Suzuki marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracının sol yan kısmı ile yolun sol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra yoluna devam edip yolun ortasında bulunan ve yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere aracının sağ yan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.