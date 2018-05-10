Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Geçitkale – Alaniçi anayolu dörtyol kavşağında dikkatsizliği ve sürat nedeniyle meydana gelen kazada salon araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralanırken, araç çarpışma sonucunda savrularak yol kenarındaki köprü ağzındaki su yoluna düşerek sıkıştı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 18:20 sıralarında, Geçitkale - Alaniçi dörtyol kavşağında, Mehmet Işık, yönetimindeki DK 322 plakalı salon araç ile Alaniçi istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dörtyol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yapması sonucu yaşandı.  Dikkatsizce kavşağa giren Mehmet Işık yönetimindeki araç o esnada Sütlüce istikametinden Akova istikametine doğru seyreden İsmail Karlankuş yönetimindeki PL 048 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışma sonucunda DK 322 plakalı araç savrulara yol kenarındaki köprü ağzı ile su banketi arasına düştü.

Kaza sonucu yaralanan DK 322 plakalı araç sürücüsü Mehmet Işık ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Işık ve Mustafa Alaçam yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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