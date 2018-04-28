Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Girne’de sabah saatlerinde Çevre Yolu Kavşağı’nda van araç sürücüsünün aceleciliği ve dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 07.50 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Özcan Efekan yönetimindeki KF 750 plakalı kapalı van araçla dikkatsizce Girne Çevre Yolu kavşağına geldiği sırada sağdan gelen araçlara öncelik vermeyerek çembere giriş yapması sonucu meydana geldi. Efekan yönetimindeki van araçla dikkatsizce girdiği çemberde doğu istikametine doğru seyretmekte olan İsmail Şen yönetimindeki salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmasıyla yaşanan kazada KF 750 plakalı kapalı van araç devrilerek sol yan kısmı üzerinde durdu.
Kaza sonucunda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.