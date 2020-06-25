Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Değirmenlik-Girne dağyolunun ilk kilometrelerinde bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre Değirmenlik-Girne dağyolunun 0-1 km arasında GC 099 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan 22 yaşındaki Emre Karagöze, karşıdan gelen araçlara öncelik tanımadan yolun sağında bulunan markete dönüş yapması sonucu kazaya sebebiyet verdi. Dikkatsizce sağa dönüş yapan Emre Karagörze bu esnada Girne istikametine doğru yönetimindeki 49 yaşındaki Mehmet Bender yönetimindeki HJ 311 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışma neticesinde yaşanan kazada Emre Karagöze yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.