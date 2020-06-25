banner411
banner69
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
322 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
71 0
 
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
71 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
93 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
142 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
69 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
69 0
banner460

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

banner27

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Değirmenlik-Girne dağyolunun ilk kilometrelerinde bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre Değirmenlik-Girne dağyolunun 0-1 km arasında GC 099 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan 22 yaşındaki Emre Karagöze, karşıdan gelen araçlara öncelik tanımadan yolun sağında bulunan markete dönüş yapması sonucu kazaya sebebiyet verdi. Dikkatsizce sağa dönüş yapan Emre Karagörze bu esnada Girne istikametine doğru yönetimindeki 49 yaşındaki Mehmet Bender yönetimindeki HJ 311 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışma neticesinde yaşanan kazada Emre Karagöze yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.