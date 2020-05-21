Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Lefkoşa-Mağusa anayolunun ilk kilometrelerinde bugün öğle saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarında Lefkoşa Haspolat anayolunun 0-1 km üzerinde 35 yaşındaki erkek Aykut GEP yönetimindeki ZNJ 345 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde Haspolat istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun ortasında bulunan koruyucu demir bariyerlere çarpip savrularak ardından yolun solunda bulunan koruyucu demir bariyerlere çarparak yol ıçerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aykut Gep kaldırılmıs olduğu LDH Acil Servis de görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kendi isteği ile taburcu oldu.