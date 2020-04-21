Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Gönyeli’de bugün sabahın ilk saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarpmasıyla yaşanan kazada 18 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saat 05.55 raddelerinde Gönyeli'de Şafak Sokak üzerinde yönetimindeki GF 712 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyreden Gönyeli'de sakin 27 yaşındaki Hacer Gülek seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ahmet M.S. Kofalı Apt. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı.

Gülek’in aracıyla yolun solundan karak yol kenarnda n kuzey istikametine bakar ekilde park halinde bulunan 28 yaşında İranlı öğrenci Bijan Amal sorumluluundaki NK 295 plakal salon aracın arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp ilerlemeye devam etmiş ve yine önü kuzey istikametine bakar şekilde park halinde bulunan 22 yaşındaki Halil BEZ sorumluğundaki KJ 727 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce sağa doğru hareket eden KJ 727 plakalı araç sağında önü kuzey istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Berkay Mavruk sorumluğundaki NN 790 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının sağ arka kısmı ile çarptı.

Kazada yaralanma olmazken kaza sonucu GF 712 plakalı araçta 10.000 TL, KJ 727 plakalı araçta 5000 TL. NN 790 plakalı araçta 2000 TL. NK 295 plakalı araçta ise 1000 TL tahmini hasar oluştu.