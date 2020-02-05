Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Güzelyurt- Lefke anayoluna dikkatsiz giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada bir yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 12.30 sıralarında Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi’nden Güzelyurt- Lefke Anayoluna giriş yapan 49 yaşındaki Haşmet Öncen yönetimindeki NN 715 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşandı. Haşmet Öncen’in aracıyla dikkatsizce anayola giriş yaptığı esnada anayoI üzerinde Lefke istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Mustafa Gülçiçek yönetimindeki TBU 670 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan NN 715 plakalı araç sürücüsü Haşmet Öncen kaldırılmış olduğu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürmekte.