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Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Girne –Değirmenlik anayolunda öğleden sonra van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada bir kişi hafif yaralanırken, trafik bir süreliğine aksadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:15 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolunun 5-6 kilometreleri arasında yolun kuzey kısmında bulunan asfalt banket içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki Enver Kavaz yönetimindeki PN 165 plakalı Vauxhall marka van araç ile dikkatsizce Girne Değirmenlik anayoluna giriş yaptı. Kavaz’ın aracıyla anayola giriş yaptıktan sonra Girne istikametine doğru dönüş yapmaya çalışması sonucu, o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden Arapköy'de sakin 72 yaşındaki Barry Patrick Sullıvan yönetimindeki PM 006 plakalı Mercedes marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla kaza meydana geldi..

Çarpmanın etkisi ile savrulan PN 165 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilirken, kaza sonucu yaralanan PN 165 plakalı araç sürücüsü Enver Kavaz kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

Kazada PM 006 plakalı araca 20.000 TL, PN 165 plakalı araca ise 8.000 TL tahmini hasar oluştu.

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