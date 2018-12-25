Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Lefkoşa’da Peyak yolu olarak bilinen bölgede öğle saatlerinde dikkatsizce tali yola dönüş yapmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi hafif yaralanırken araçlarda büyük çapta maddia hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa'da Abdi İpekci Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Melekiye Güner, yönetimindeki HL 518 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağ tarafta bulunan Kızılay evlerine giden tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği esnada sağdan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Ahmet Açıkel yönetimindeki HN 991 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmaları sonucu yaşandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Melekiye Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.