banner237
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
12 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
14 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
33 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
7 0
8 eylemci hastanelik oldu
8 eylemci hastanelik oldu
8 0
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
10 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
30 0
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
17 0
banner82

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

banner27

banner210
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
banner215

Lefkoşa’da Peyak yolu olarak bilinen bölgede öğle saatlerinde dikkatsizce tali yola dönüş yapmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi hafif yaralanırken araçlarda büyük çapta maddia hasar meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa'da Abdi İpekci Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Melekiye Güner, yönetimindeki HL 518 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağ tarafta bulunan Kızılay evlerine giden tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği esnada sağdan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Ahmet Açıkel  yönetimindeki HN 991 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmaları sonucu yaşandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Melekiye Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.