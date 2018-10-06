Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Yakın Doğu Üniversitesi bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Yakın Doğu Üniversitesi bulvarında saat 16:45 sularında Dikmen istikametine doğru gitmekte olan GK 636 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından ise ağaca çarparak durabildi.

Araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan bir başka kadın ise ambulansla Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza’da ilk müdahaleyi yardıma gelen vatandaşlar yaptı…Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor