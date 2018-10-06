banner107
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
50 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
176 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
61 0
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
6 0
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
24 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
56 0
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
38 0
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
18 0
banner82
banner147

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu

banner27

Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
banner192

Yakın Doğu Üniversitesi bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Yakın Doğu Üniversitesi bulvarında saat 16:45 sularında Dikmen istikametine doğru gitmekte olan GK 636 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından ise ağaca çarparak durabildi.

Araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan bir başka kadın ise ambulansla Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza’da ilk müdahaleyi yardıma gelen vatandaşlar yaptı…Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.