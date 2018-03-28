Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

İskele - Karpaz anayolu üzerinde dün öğleden sonra dikkatsiz sürücünün tali yola dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen sürücünün önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı

Murat ASLAN

İskele - Karpaz anayolunun Tuzluca Kavşağı olarak bilinen bölgede dün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, İskele - Karpaz anayolu üzerinde Çayırova istikametinden gelen 51 yaşındaki Hatice Tuncer yönetimindeki FF 243 plakalı araçla Tuzluca Kavşağı’na geldiği sırada dikkatsizliği ve ihmali sonucunda karşıdan gelenler öncelik vermeden Tuzluca köyüne dönüşe geçmesi sonucu meydana geldi.

Hatice Tuncer’in dönüşe geçtiği esnada kaşı yönden gelmekte olan Mehmet İltaşlı yönetimindeki PM 507 plakalı aracın geçiş yolunu tıkaması sonucunda çarpışmasıyla meydana gelen kazada FF 243 plakalı araç sürücüsü ile araba yolcu olarak bulunan Süleyman Tuncer ve Seyde Tuncer yaralandı.

Yaralılar ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Süleyman Tuncer’in sol ayak kalça kemiğinde kırık olması nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, vücut travması geçiren Seyde Tuncer ile Hatice Tuncer ile acil serviste müşahede altına alındı.