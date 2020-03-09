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Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

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Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Gönyeli çemberi yakınlarında sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06:45 sıralarında, 37 yaşındaki Kazım Özemre yönetimindeki KV 240 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracıyla orta refüje çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özemre, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.

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