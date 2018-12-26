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Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

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Lefkoşa’da Peyak yolu olarak bilinen bölgede dün öğle saatlerinde dikkatsizce tali yola dönüş yapmaya çalışan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi hafif yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Dikkatsizliği pahalıya mal oldu
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Murat ASLAN

Kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da Abdi İpekci Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Melekiye Güner, yönetimindeki HL 518 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağ tarafta bulunan Kızılay evlerine giden tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği esnada sağdan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Ahmet Açıkel  yönetimindeki HN 991 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Melekiye Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.

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