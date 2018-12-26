Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Murat ASLAN
Kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa'da Abdi İpekci Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Melekiye Güner, yönetimindeki HL 518 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağ tarafta bulunan Kızılay evlerine giden tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği esnada sağdan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 60 yaşındaki Ahmet Açıkel yönetimindeki HN 991 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Melekiye Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.