Dikkatsizliği canına mal oluyordu

Türkmenköy’den gelerek Dörtyol Kavşağı’na dikkatsizce giriş yapan araç ile anayolda ilerleyen otobüs çarpıştı. Görenleri korkutan kazada bir kişi yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa – Mağusa anayolunun Dörtyol Kavşağı olarak bilinen yerde dün öğleden sonra dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, saat 14:50 sıralarında meydana geldi.

Türkmenköy istikametinden gelen 22 yaşındaki Duygu Nur Özturna, yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Dörtyol Kavşağı’na dikkatsizce giriş yaptı ve o esnada Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyreden 54 yaşındaki Şebbebe Kavuş yönetimindeki TCF 302 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu kontrolsüz bir şekilde savrulan PE 290 plakalı araç önce bordür taşlarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu araçta sıkışan PE 290 plakalı araç sürücüsü Duygu Nur Özturna, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özturna’nın durumunun iyi olduğu bildirildi.