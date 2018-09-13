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Dikkatsizliği canına mal oluyordu

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Türkmenköy’den gelerek Dörtyol Kavşağı’na dikkatsizce giriş yapan araç sürücüsü ile anayolda ilerleyen otobüsün çarpışmasıyla yaşanan kazada bir kişi yaralandı

Dikkatsizliği canına mal oluyordu
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Murat ASLAN

Lefkoşa – Mağusa anayolunun Dörtyol Kavşağı olarak bilinen yerde öğleden sonra dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 14:50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı’na, Türkmenköy istikametinden gelen 22 yaşındaki Duygu Nur Özturna yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşağa dikkatsizce giriş yapması sonucu yaşandı. Duygu Nur Özturna yönetimindeki araçla kavşağa dikkatsizce giriş yaptığı esnada Gazimağusa istikametinden, Lefkoşa istikametine doğru seyreden 54 yaşındaki Şebbebe Kavuş yönetimindeki TCF 302 plakalı otobüsün önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

Kaza sonucu kontrolsüz bir şekilde savrulan PE 290 plakalı araç önce bordür taşlarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu araçta sıkışan PE 290 plakalı araç sürücüsü Duygu Nur Özturna, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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