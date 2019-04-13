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Dikkatsizce U dönüş kazaya neden oldu

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Dikkatsizce U dönüş kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da bu akşamüzeri Dumlupınar bölgesinde araç sürücüsünün dikkatsizce U dönüşü yapması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 19:00 sıralarında, Dumlupınar'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde, 47 yaşındaki Ramazan Acar, yönetimindeki FP 979 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde dikkatsizce U dönüşü yapması sonucu o esnada aynı istikamete doğru seyreden 29 yaşındaki Hüseyin Sivri yönetimindeki RG 075 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Sivri kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kazanın hemen ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan’da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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