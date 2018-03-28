banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
31 0
17 0
18 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
121 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
122 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
35 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.3B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
38 0
banner82
banner147

Dikkatsizce şerit değiştirdi ağaçlara çarptı

banner27

Dikkatsizce şerit değiştirdi ağaçlara çarptı
banner137

Bu sabah saat 07:00 sıralarında, Haspolat Çemberi ile Hamitköy çemberi arasında, Türkan Şehit (K-53), yönetimindeki PR 950 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada soldan birinci şerit içerisinde aynı yöne doğru seyreden Serdar Altınkaynak yönetimindeki EL874 plakalı aracı geçer geçmez dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada EL 874 plakalı araca çarpması neticesinde kontrolü kaybederek yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Türkan Şehit kaldırıldığı LDH'de tedavisi sürüyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.