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Dikkatsizce çembere girince kaza kaçınılmaz oldu

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Değirmenlik dağyolu kavşağına hızlı giren araç, çemberde devrildi. Kazada yaralanan olmadı

Dikkatsizce çembere girince kaza kaçınılmaz oldu
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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun Değirmenlik Kavşağı’nda sabaha yakın meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 04.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu boyunca askeri ambulans ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 21 yaşındaki Onur Çalışkan, Değirmenlik dağyolu kavşağındaki çembere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çember içerisinde sol yanı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, ambulans araç bölgeden geçen araç sürücülerinin yardımıyla düzeltilerek kaza yerinden kaldırıldı.

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