Dikkatsiz yaya eziliyordu

Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde yaşanan kazada kavşakta dönüşe geçen aracın önüne atılan yaya az daha canından oluyordu.
Kaza dün sabah saat 07.50 sıralarında Lefkoşa’da sakin Kezban Özarı yönetimindeki MP 104 plakalı araç ile Biga Sokağı’na dönüşe geçtiği sırada, bu sokak üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan dikkatsiz yaya 47 yaşındaki Gulalek Ishankulova’ya çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Ishankulova kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.