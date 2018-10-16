Lefkoşa’da yolu koşarak geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Faruk Tamir, aracın çarpması sonucu yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa Dereboyu’nda dün öğleden sonra meydana gelen kazada dikkatsiz yaya canından oluyordu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde 59 yaşındaki Kerim Kırmızı, yönetimindeki LY 005 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru dikkatsizce yaya olarak koşarak geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Faruk Tamir çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan Ömer Faruk Temir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı