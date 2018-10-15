Lefkoşa Dereboyu’nda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada dikkatsiz yaya canından oluyordu.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde 59 yaşındaki Kerim Kırmızı, yönetimindeki LY 005 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru dikkatsizce yaya olarak koşarak geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Faruk Tamir çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan Ömer Faruk Temir kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burghan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'n'de tedavisi halen sürüyor. Kazanın hemen ardından Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.