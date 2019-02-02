Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı

Girne- Değirmenlik anayolunda dün gece yarısı dikkatsizce anayola giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00.10 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolunun 3-4 kilometreleri arasında yolun güney kısmında önü batı istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Aydınköy’de sakin 25 yaşındaki Mehmet ÇORAPLI yönetimindeki EH 077 plakalı Nissan marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Lapta’da sakin 40 yaşındaki Durdu BALTAOĞULLARI yönetimindeki ER 670 plakalı Nissan marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisi ile ER 670 plakalı araç yolun kuzey kısmına tavanı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan ER 670 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lapta’da sakin 43 yaşındaki Gizem BALTAOĞULLARI, 43 yaşındaki Begüm BALTAOĞULLARI, 12 yaşındaki Berkan BALTAOĞULLARI yaralanarak kaldırıldıkları Girne Akçiçek Hastahanesinde gördükleri ilk yardım tedavilerinden sonra taburcu edildiler.