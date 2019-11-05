Dikkatsiz sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Mağusa'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.23 sıralarında Gazimağusa Şht İbrahim Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki sürücü Hasan Mirka, yönetimindeki KK 931 plakalı araçla seyrederken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Burcu Okur’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan yayanın yoğun bakıma alındığı bildirildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

