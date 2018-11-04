Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 8-9 km'leri arasında, 30 yaşındaki Serkan Eğilmez yönetimindeki JB 216 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Tutti Furitti gece kulübü önlerine geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden 52 yaşındaki Mustafa Tuncay Sakallı yönetimindeki CK 805 plakalı aracı sağdan geçmeye çalıştığı esnada arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle CK 805 plakalı araç yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan CK 805 plakalı araç sürücüsü Mustafa Tuncay Sakallı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Esengül Sakallı ve 9 yaşındaki Bora Sakallı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.