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Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak ağaçlara daldı

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24 yaşındaki Çise Sengun yönetimindeki araç, Ulukışla yakınlarında yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçların içine daldı

Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak ağaçlara daldı
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Murat ASLAN

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde dün öğle saatlerine doğru meydana gelen kazada 24 yaşındaki sürücü Çise Sengun, hafif yaralandı.

Kaza, Ulukışla yakınlarında saat 11.40 sırlarında, 24 yaşındaki Çise Sengun kullanımındaki JV 878 plakalı salon araç ile Ulukışla Yol kavşağı yakınlarında, Mağusa istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkmasıyla yaşandı.

Yoldan çıkarak yol kenarında bulunan akasya ağaçları içinde yan yatarak durabilen araçta bulunan sürücü Çise Sengun hafif şekilde yaralanarak hastanede müşahede altına alındı.

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