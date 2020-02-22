Dikkatsiz sürücü yayayı eziyordu

Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde dikkatsizce ilerleyen van araç sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde dün öğleden sonra dikkatsizce ilerleyen van araç sürücüsü yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 52 yaşındaki Mehmet Berrak, yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu meydana geldi. Berrak’ın dikkatsizliği nedeniyle o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız'a çarpmasıyla yaşanan kaza sonucu Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.