Dikkatsiz sürücü ucuz atlattı

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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri Inönü kavşağında öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri Inönü kavşağında, 73 yaşındaki Mustafa Özbeşer, yönetimindeki ND 562 plakalı salon araç ile İnönü istikametinden gelip, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu yaşandı.  Mustafa Özbeşer’in kullandığı araçla dikkatsizce ana yola giriş yaptığı esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Aysel Gök yönetimindeki MJ 833 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa Özbeşer kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

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