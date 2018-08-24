Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi

Girne’de dün gece yarısı yaşanan kazada dikkatsiz araç sürücüsü yolu karşıdan karşıya geçmekte olan ülkede turist olarak bulunan bir kişiye çarpması sonucunda ağır yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00.05 raddelerinde Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridinde üzerinde Kuzey istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 55 yaşındaki Gary Steven Gunning yönetimindeki KN 131 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun Doğu kısmından Batı kısmına yaya olarak geçmeye çalışan adada turist Anadolu Hot elde kalmakta olan Suat Ünlü (E-53) ‘e aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Suat Ünlü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra Sağ ayağında kırık,sağ kolunda derin kesi ve vücudunun muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle ortopedi servisinde müşahade altına alındı.

KN 131 plakalı araca 2.000 TL’sı tahmini hasar oldu.KN 131 plakalı araç sürücüsü Gary Steven Gunning tutuklandı.