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Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

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Girne-Lefkoşa anayolunun 11-12.km arasında Batı istikametine doğru seyreden 47 yaşındaki Lütfü Doğruer yönetimindeki ZNE 814 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği önünde duran araca çarptı

Dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

Girne-Lefkoşa anayolunun Saint Hillarion Kavşağı yakınlarında dün gece yarısı dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralanırken, yolun zifiri karanlığı sürücülerin şikayet konusu oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 00.45 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolunun 11-12.km arasında Batı istikametine doğru seyreden 47 yaşındaki Lütfü Doğruer yönetimindeki ZNE 814 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden araçların durması sonucu durmak zorunda kalan 23 yaşındaki Nihat Keski yönetimindeki LD 658 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ZNE 814 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet S. Tegay ve Faruk Köprülü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra acil serviste müşahede altına alındılar.

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