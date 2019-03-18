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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu

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Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da Deniz Plaza yakınlarında akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza Lefkoşa'da bugün saat 16:10 sıralarında, 43 yaşındaki Kağan Mındıkoğlu, yönetimindeki DY 656 plakalı araç ile Şht İsmail Dümenci Sokak üzerinden gelip dikkatsizce karşıda bulunan Şht Üstğ. Mustafa Orhan Sokağı’na giriş yapmak istediği sırada yaşandı. Mındıkoğlu’nun dikkatsizce dönüşe geçtiği  esnada Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Emel Ayvacı, yönetimindeki JD 073 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan Emel Ayvacı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken soruşturma devam etmekte.

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