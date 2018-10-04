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Dikkatsiz sürücü karşı şeride geçti

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Dikkatsiz sürücü karşı şeride geçti
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Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 07.45 sıralarında, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, 73 yaşındaki Kerim Güven, yönetimindeki MC 856 plakalı salon araç ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucunda orta refüjü atlayarak yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 29 yaşındaki Ruken Çelik  yönetimindeki JV 949 plakalı araç ile çarpışmalarıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

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