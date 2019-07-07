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Dikkatsiz sürücü kamyonun altına girdi

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Dikkatsiz sürücü kamyonun altına girdi
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Gürpınar köyü yakınlarında bu gece meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 21:45 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 16 - 17 km'leri arasında (Gürpınar yakınları), 61 yaşındaki Faik Arçay yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Cuma Fidan yönetimindeki TBC 169 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Sevtap Arçay kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

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