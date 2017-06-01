Dikkatsiz sürücü çember refüjüne daldı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde saat 02:10 raddelerinde NY 555 plakalı araç ile doğu istikametine doğru tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Emre Aktaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek çember refüjüne girdi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde saat 02:10 raddelerinde NY 555 plakalı araç ile doğu istikametine doğru tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Girne’de sakin 34 yaşındaki Emre Aktaş yolun sonunda bulunan Ağıllar bölgesi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Emre Aktaş’ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Gönyeli Belediyesi’ne ait bordür taşlarına çarptıktan sonra bir süre Ağıllar Bölgesi çemberi içerisinde ilerleyip tekrar ana yola çıkarak yine çemberin kuzey tarafında bulunan elektrik kurumuna ait çevre aydınlatma elektrik panosuna çarpıp hasara uğrattıktan sonra yine bir süre daha ilerleyip yönü güneye bakar şekilde toprak alan içerisinde durdu.

Kaza sonucu NY 555 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ekincioğlu hafif yaralı olarak gitmiş oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındılar.