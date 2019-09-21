Dikkatsiz sürücü canından oluyordu

Haspolat’ta sanayi anayoluna dikkatsizce giriş yapan araç sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı

Murat ASLAN Haspolat Sanayi Anayolu’nda dün sabah saatlerinde köy yolundan gelerek anayola dikkatsizce giriş yapan sürücü nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazanın ardından etrafa dağılan su damacanaları nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kaza saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Haspolat'ta sakin 58 yaşındaki Aynur Devecioğlu, yönetimindeki KM 664 plakalı araç ile Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Haspolat Sanayi Anayoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu, anayol üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden 53 yaşındaki Abid Şanverdi yönetimindeki HB 657 plakalı van araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası bir su firmasına ait damacana yüklü HB 657 plakalı van araç sağ yan kısmı üzerine devrilerek durabildi. Kaza sonucu yaralanan KM 664 plakalı araç sürücüsü Aynur Devecioğlu kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.