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Dikkatsiz sürücü canından oluyordu

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Haspolat köyünden gelerek anayola dikkatsizce giriş yapan sürücünün sebep olduğu kazada araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Dikkatsiz sürücü canından oluyordu
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Haspolat Sanayi Anayolu’nda bugün sabah saatlerinde köy yolundan gelerek anayola dikkatsizce giriş yapan sürücü nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, kazanın ardından etrafa dağılan su damacanaları nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 09.45 sıralarında, Haspolat'ta sakin 58 yaşındaki Aynur Devecioğlu, yönetimindeki KM 664 plakalı araç ile Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Haspolat Sanayi Anayoluna dikkaktsizce giriş yapması sonucu yaşandı. Devecioğlu’nun dikkatsizce ana yola giriş yaptığı esnada anayol üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden 53 yaşındaki Abid Şanverdi yönetimindeki HB 657 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çapmaya müteakip HB 657 plakalı van araç sağ yan kısmı üzerine devrilerek durabild. Kaza sonucu yaralanan KM 664 plakalı araç sürücüsü Aynur Devecioğlu kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken tedavisi halen sürmekte.

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