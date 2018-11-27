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Dikkatsiz sürücü canından oluyordu

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Dikkatsiz sürücü canından oluyordu
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Mağusa - Lefkoşa anayolu İnönü kavşağı üzerinde bugün saat 09.30 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı..

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah 09.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, 27 yaşındaki Hasan Anıt, yönetimindeki RF 329 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşakta durmadan karşıya Kurudere istikametine geçmek istediği sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Alparslan (E-47), yönetimindeki MD 266 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu kaza gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan RF 329 plakalı araç sürücüsü Hasan Anıt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada hafif yaralanan MD 266 plakalı araç sürücüsü Murat Alpaslan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Reşat Kahraman (E-26) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

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