Dikkatsiz sürücü, aydınlatma direğini devirdi

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 66 yaşındaki Mehmet Gül yaralandı.

Kaza dün sabah 07.11’de meydana geldi. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 66 yaşındaki Mehmet Gül yönetimindeki JF 716 plakalı salon araç sürücüsünün Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Araç önce yolun solundan bankete düşüp ardından tekrar anayola giriş yaptı, ardından orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi, acil serviste müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.