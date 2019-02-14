banner255
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
Londra’da Gezip Görebileceğiniz 7 Edebî Mekan
25 0
34 0
 
8 0
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
15 0
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
25 0
MTG çok farklı
MTG çok farklı
39 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
20 0
banner82

Dikkatsiz sürücü, aydınlatma direğini devirdi

banner27

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 66 yaşındaki Mehmet Gül yaralandı

Dikkatsiz sürücü, aydınlatma direğini devirdi
banner215

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 66 yaşındaki Mehmet Gül yaralandı.

Kaza sabah 07.11’de meydana geldi. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 66 yaşındaki Mehmet Gül yönetimindeki JF 716 plakalı salon araç sürücüsünün Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Araç önce yolun solundan bankete düşüp ardından tekrar anayola giriş yaptı, ardından orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi, acil serviste müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.