Dikkatsiz sürücü aydınlatma direğine tosladı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde dikkatsiz kadın sürücü nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Kaza saat 14.15 sıralarında Lefkoşa’da Selçuklu Caddesi üzerinde LF 212 plakalı aracı batı istikametinden doğu istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki Hülya Dinlemez, Gelibolu İlkokulu dengine geldiği esnada dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma lambası direğine aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucunda yaralanan olmazken LF 212 plakalı araçta 7000 TL’lik hasar meydana geldi.