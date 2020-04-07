Dikkatsiz sürücü ambulansın önünü kesti

Polisin verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 13:20 sıralarında Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde 65 yaşındaki Bilgin HARPER yönetimindeki NR 175 plakalı araç ile Organize Sanayi Bölgesi'nden gelip trafikte öncelik hakkı bulunan siren çalan ambulansa yol üstünlüğü vermeyip Dr. Fazıl Küçük caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu yaşandı.
Harper'in aracıyla dikkatsizce giriş yaptığı esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki İbrahim Öztinen yönetimindeki RHA 3999 plakalı ambulansın önünü tıkaması sonucu çarpışmıtılar. Kaza sonucu yaralanman olmadı.