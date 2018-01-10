Dikkatsiz motosikletli kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün sabah Buğra Ağtaş, yönetimindeki motosikletle ilerlediği sırada kırmızı ışıkta önünde duran Kadriye Kerman yönetimindeki araca arkadan çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde motosikletli sürücünün neden olduğu kaza trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Kaza, dün saat 09:15 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Buğra Ağtaş, yönetimindeki 63AJ181 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan 28 yaşındaki Kadriye Kerman yönetimindeki LE514Z plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra Ağtaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, yaralının durumunun iyi olduğunu bildirdi