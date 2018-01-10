banner107
banner69
7 0
Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal tarihe geçti
55 0
 
50 0
6 0
Doğan, Türkiye’de bileniyor
Doğan, Türkiye’de bileniyor
23 0
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
270 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
41 0
banner82

Dikkatsiz motosikletli kazaya neden oldu

banner27

Lefkoşa’da dün sabah Buğra Ağtaş, yönetimindeki motosikletle ilerlediği sırada kırmızı ışıkta önünde duran Kadriye Kerman yönetimindeki araca arkadan çarptı

Dikkatsiz motosikletli kazaya neden oldu

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde motosikletli sürücünün neden olduğu kaza trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Kaza, dün saat 09:15 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Buğra Ağtaş, yönetimindeki 63AJ181 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan 28 yaşındaki Kadriye Kerman yönetimindeki LE514Z plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra Ağtaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, yaralının durumunun iyi olduğunu bildirdi

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.