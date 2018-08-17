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Dikkatsiz motosikletli az daha eziliyordu

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Dikkatsiz motosikletli az daha eziliyordu
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Lefkoşa’da öğle saatlerinde Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Deniz Plaza yakınlarında yavaş ilerleyen trafikte motosikletiyle aralardan dikkatsizce ilerleyen motosiklet sürücüsü bu esnada kendisine yol verildiği için ana yola çıkmaya çalışan jeep araçla çarpışması sonucunda yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa'da Sht.  Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde,  46 yaşındaki Taha Tamam yönetimindeki PJ 046 plakalı motosiklet ile duran araçların sağ tarafından dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada Şht Erdoğan Mustafa Sokak üzerinden kendisine yol verildiği için Sht.  Ecvet Yusuf Caddesine giriş yaparak sağa dönmeye çalışan 41 yaşındaki  Raşit Karakulak yönetimindeki JT 317 plakalı jeep aracın ön kısmına çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Taha Tamam kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

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