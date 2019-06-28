Dikkatsiz kamyon sürücüsü kazaya neden oldu

Girne-Değirmenlik anayolunun Arapköy kavşağında sabah saatlerinde kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 09.00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolunun 8-9 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Haspolat’ta sakin 34 yaşındaki Babajan Rozmuradov yönetimindeki MM 963 plakalı Volvo marka kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşandı. Babajan Rozmuradov yönetimindeki kamyonla karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden anayolun doğu kısmında bulunan Arapköy yoluna dönüşe geçmesi sonucu o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden, Alsancak’ta sakin 33 yaşındaki Çağdaş Demir yönetimindeki JN 059 plakalı Hyundai marka salon aracın önünü tıkayıp çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan JN 059 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Demir kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındı.